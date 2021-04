Assemblée nationale : Issa Sall déchu de son mandat et remplacé par Cheikh A. T. Ndiaye

Issa Sall déchu de l'Assemblée Nationale

L’ancien numéro deux du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) et candidat lors de la dernière Présidentielle sous la même bannière, Issa Sall, n’est plus député. L’Assemblée nationale l’a officiellement déchu, lors de la plénière de ce vendredi, suite à la requête de son ancien parti qui a saisi le bureau de l’Assemblée.





En effet, en application du règlement intérieur, Issa Sall est démis de fait, après avoir quitté le Pur, en créant sa propre formation politique. Il a été remplacé par Cheikh Ahmet Tidjane Ndiaye, responsable du Pur, qui a été officiellement installé.