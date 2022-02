[Immersion] au centre Deloosi : Plongée dans la difficile réinsertion des malades mentaux

Sa seule satisfaction est de voir les malades mentaux qu'il considère comme sa famille, heureux. C'est cette obsession qui a conduit Hamet Daf à mettre sur place le centre Deloosi. Le jeune de 31 ans n'en est pas à sa première expérience. Revenant sur son parcours, Daf explique que depuis tout petit, il s'est toujours évertué à aider les couches vulnérables. Marié et père d'un enfant, ce jeune rufisquois a une méthode bien à lui qui lui permet de faire revenir les malades mentaux errants au sein de leurs familles. Même si les moyens font quelques fois défaut, Hamet se donne corps et âme pour redonner sourire et espoir à "ses enfants". Immersion !!