Bilal Onrek - BENE INSTANT

Bilal Onrek est un ex-membre du groupe SUL SULLY Clan des années 90. Un groupe qui lui a permis de découvrir l'univers du mouvement hip-hop, avec ses deux confrères Shaheed Abdallah et Khalifa Diop.





Ensemble ils ont su relever le défi et se hisser au devant de la scène musicale sénégalaise à base de rien......

En 2004, il décide de suivre son bonhomme de chemin avec de nouvelles vibes tout en gardant son côté underground.





On peut trouver dans sa discographie plein de sons qui déterminent son engagement et sa touche personnelle qui va bien au delà des frontières sénégalaises.





L'artiste a eu participé dans presque toutes les grandes prestations du mouvement HIP-HOP sénégalais et dans certains pays de la sous-région... (Malika, Saint-Louis, Vilangara, Thiès, Kaolack, Louga, Diourbel, Tambacounda…)





Dans son actif avec des interviews, plateaux télé et des coupures de presses comme autres formes de communication, il n'a jamais cessé de prôner pour le HIP HOP NATION et sa fierté d'être parmis les plus underground MCs …il a aussi consacrer beaucoup de temps et d'énergie à la réalisation de plusieurs projets musicaux et spectacles.





C'est lors de son voyage en France qu'il a pu sortir son 1er album "EMPREINTES" VOL. 1 Old School. Il reflète 9 ans de travail. Il n'y croyais plus, après tout ce qu'il avait pu endurer pour le sortir, l'un de ses proches a été convaincu, après écoute de ce projet, de le produire.