Birame Souleye Diop sur la criminalisation de l'homosexualité : "Nous avons démasqué la ruse de BBY"

Oumar Youm, Président du groupe parlementaire BBY, avait déclaré qu’aucune loi légalisant l’homosexualité au Sénégal ne serait votée à l’Assemblée nationale. Seulement, les députés de la coalition Yewwi Askan Wi pensent que cela n’est qu’une ruse qu’ils ont comprise et comptent contrecarrer.





"Nous avons compris que le problème ne se situe pas à ce niveau, mais le fait est qu’il y a une disposition légale qui n’est pas précise sur la question de l’homosexualité. La loi pénale qui est précise ne souffre pas d’interprétation. Elle doit être appliquée. Il n'y a pas de peine, ni de crime sans loi. La loi doit être précise et nous voulons une criminalisation de la loi sur l’homosexualité au Sénégal", a précisé Birame Souleye Diop, Président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi.





"Nous amènerons une proposition sur la table. Au niveau de la commission des lois, ils sont sept. Si la loi ne passe pas, le président de l’Assemblée devra trancher par oui ou non et ce sera clair. On saura qui a refusé que la loi passe. Le peuple nous a donné un mandat complet en choisissant d’amener 82 députés de l’opposition. L’initiative des lois toujours laissée au pouvoir Exécutif, n’est plus d’actualité. Les députés de Yewwi feront des propositions de loi. Des tailleurs de la Constitution sont revenus pour qu’on ne sache plus à quoi ressemble notre Code électoral, mais nous ferons de sorte qu’on ne puisse jamais revenir sur des problèmes de contestation concernant le Code électoral, de combat politique inutile et de débat préélectoral sans fin".