Bus bondés de monde à Colobane : Le calvaire des banlieusards pour rentrer avant le couvre-feu

C'est la croix et la bannière pour les habitants de la banlieue qui cherchent par tous les moyens à rentrer chez eux avant l'heure du couvre-feu. A Colobane, c'est un monde fou qui se rue sur les cars et autres transports en commun pour ne pas être pris au dépourvu par les forces de l'ordre après 21 h. Faute de place assises et même debout, les plus téméraires s'agrippent aux portières des véhicules bondés de monde sans aucun respect des gestes barrières.Regardez !