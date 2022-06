Calebasses de l’excellence Awards : L’ONFP primé « Entreprise la plus performante »

L’innovation et la performance sont au cœur des activités de l’Office National de Formation Professionnelle (ONFP)du Sénégal. C’est pourquoi, le Prix Calebasse « Entreprise la plus performante » lui a été décerné en guise de reconnaissance par le groupe Calebasse consulting dont le président fondateur est Pape Amadou Mbodj. La remise de ce trophée de reconnaissance a eu lieu, en marge de la prestigieuse soirée des Calebasses de l’excellence Award, le samedi 11 juin à l’hôtel Pullman à Dakar. Le thème de cette prestigieuse soirée était : « Production de Pétrole et de Gaz au Sénégal : opportunités de développement et défis sécuritaires » avec comme pays invité la Mauritanie.









Primé deux fois consécutive au cours de l’année





Cette distinction consacre les actions entreprises par l’ONFP qui dans une démarche proactive a initié depuis 2018 un programme de formation. En effet, sur les métiers de l’aval du Pétrole et du gaz, tels que : graisseur/laveur, rayonniste, caissier, pompiste, chef de boutique de station, manager de boutique de station.





D’autres formations sont prévues et portent sur les métiers de l’amont pétrolier et gazier tel qu’agent spécialiste en Hygiène, Sécurité, Environnement Oil and Gas (HSE).





Pour rappel, cette distinction est la deuxième que l’ONFP reçoit cette année. Ce qui constitue une fierté pour toute l’équipe de l’ONFP et ses opérateurs comme l’a souligné le Directeur général : « L’Office National de Formation Professionnelle est primé pour la deuxième fois en cette année 2022. La première, c’était avec le prix Ragnée où l’Office avait été primé comme l’Entreprise la plus innovante et cette fois-ci, c’est avec les Calebasses de l’Excellence Awards dans le cadre des actions de formation que nous avons mené sur les métiers du pétrole et du gaz ».





Le trophée dédié au Chef de l’Etat et aux collaborateurs





Après avoir félicité chaleureusement l’initiateur pour son choix objectif, le Dg de l’ONFP a dédié son trophée au Président Macky Sall et à ses collaborateurs, « C’est un Prix que nous décernons d’abord au Chef de l’Etat pour sa clairvoyance mais également pour son engagement à faire en sorte qu’il y ait une main-d’œuvre qualifiée capable de travailler au niveau des plateformes pétrolières et du gazières. Nous dédions ensuite ce trophée à toute l’équipe de l’ONFP qui se bat corps et âme, qui ne ménage aucun effort pour atteindre les objectifs qui nous sont fixés ».





Plus de 500 jeunes formés sur les métiers de l’aval





Créé en 1986, l’ONFP est une institution qui abat un « excellent travail » pour l’employabilité des jeunes. Selon son Directeur général, c’est depuis 2017 que l’Office s’est « autosaisi et à commencer à identifier » les métiers porteurs en termes de développement et d’exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal.





A l’en croire, en 2021, l’ONFP a formé plus de 500 jeunes Sénégalais sur les métiers de l’aval, et dont la plupart d’entre eux a été inséré dans le monde du travail. Ce qui constitue une satisfaction a fait noter Dr Souleymane Soumaré.





L’Office national de formation professionnelle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il compte poursuivre ce programme de formation au profit des jeunes sénégalais sur des métiers de l’amont pour permettre à d’autres de se qualifier et trouver un emploi dans le secteur du pétrole et du gaz.





Objectif : avoir une main-d’œuvre qualifiée au niveau local





L’ONFP a initié ce vaste programme de formation aux métiers du pétrole et du gaz pour, selon son Directeur général, suivre les orientations du gouvernement. Le Chef de l’Etat, dans le cadre du contenu local, a clairement déterminé qu’il fallait une certaine employabilité. Il fallait que les jeunes du Sénégal soient formés, qu’il y ait une main-d’œuvre qualifiée au niveau local qui puisse saisir les opportunités d’emploi offertes sur toute la chaîne de valeur par l’exploitation du pétrole et du gaz.





« Un thème important et d’actualité »





De l’avis du Dg de l’ONFP, le thème de cette édition, à savoir : « Production de Pétrole et de Gaz au Sénégal : opportunités de développement et défis sécuritaire » est très pertinent et actuel avec ce que nous vivons actuellement avec la guerre en Ukraine ». Pour lui, le choix de ce thème a permis de démontrer les capacités des entreprises privées sénégalaises primées aussi lors de la cérémonie, à jouer pleinement leur partition dans le contenu local et de faire ressortir d’autres possibilités offertes par l’exploitation du pétrole et du gaz en plus de la création d’emplois.





« Nous magnifions cette récompense de l’ONFP »





Le président de l’Association pour la promotion de l’astronomie a, lui aussi, été primé. Il a reçu le trophée de Calebasse « Personnalité scientifique de l’année ». Interpellé sur la distinction de l’ONFP, M. Maram Kairé dit saluer le travail de Dr Souleymane Soumaré. « Nous magnifions cette récompense de l’ONFP pour son travail, parce que nous faisons pour que les jeunes soient amoureux de la science. Mais, si tu parviens à atteindre cet objectif, il faut maintenant les offrir des formations professionnelles ou qualifiantes. Et c’est ce que l’ONFP et autres structures mises en place par l’Etat sont en train de faire », a laissé entendre l’astronome.





La soirée a enregistré également la présence de l’ancien ministre d’Etat ministre des Affaires étrangères du Sénégal et actuel Vice-Président de l’Assemblée nationale, M. Cheikh Tidiane Gadio, de l’ancienne maire de la Ville de Dakar, Mme Soham El Wardini, du représentant de l’ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au Sénégal, M. Ismaïla Keïta, entre autres.