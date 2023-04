Campagne agricole 2023-2024 : Voilà comment sont répartis les 100 milliards annoncés

Le budget de la campagne agricole 2023-2024 a été porté à 100 milliards de francs Cfa, contre 40 milliards en 2019. Lors du Conseil interministériel tenu ce jeudi 27 avril 2023, et qui a été consacré à cette campagne agricole, le ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire est revenu sur la répartition de cette enveloppe, qu’il juge « exceptionnelle ».









Selon Aly Ngouille Ndiaye, 40% de ce budget seront alloués à tout ce qui fertilise et les 60% aux semences et spéculations, au conseil agricole et à la lutte contre les oiseaux granivores, chenille poilue de niébé, entre autres. En effet, 40 milliards 65 millions 797 500 francs Cfa sont prévus pour la subvention des engrais (180 500 tonnes) avec 50 000 tonnes de phosphate ; 15 milliards 747 millions de francs Cfa pour les espèces diverses (riz, niébé, maïs, sorgho, fonio, pastèques, manioc et sésame) ; 24 milliards 255 millions de francs Cfa pour les semences d’arachide ; 9 milliards pour la pomme de terre ; 350 millions pour l’agriculture urbaine (micro-jardinage) ; 455 millions pour les programmes d’introduction de nouvelles cultures ; 2 milliards 250 millions prévus pour la dette paysanne ; 2 milliards 750 millions prévus pour la protection phytosanitaire ; 1 milliard 622 millions pour acquisition de matériels de culture attelée ; 3 milliards 55 millions pour un appui en intrants pour la culture de décrue suite aux inondations ; et enfin, 100 millions de francs Cfa pour l’appui conseil.