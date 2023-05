Caravane « Sénégal Connect » : Le Ministre de la Communication tire le bilan à mi-parcours et alerte sur les risques de l’intelligence artificielle

Le département de Ourossogui (Matam) a vécu au rythme d’une caravane ce mercredi 4 mai. Depuis son arrivée sur les lieux (mardi vers 3h du matin), les populations ont accueilli le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie Numérique et sa caravane nationale « Sénégal Connect » avec une ferveur sans précédent. En effet, autorités administratives et territoriales, jeunes, adultes et vieux, se sont mobilisés durant toute la journée pour dérouler le tapis rouge à Me Moussa Bocar Thiam, qui a initié cette caravane pour vulgariser la Semaine du numérique prévue du 16 au 20 mai 2023, à Dakar.









Une réussite à mi-parcours





A cette étape de mi-parcours de la caravane nationale « Sénégal Connect », le ministre s’est félicité de la réussite. Selon lui, elle fait le buzz partout au Sénégal depuis son lancement le samedi 29 avril dernier. « Après avoir fait l’étape de Diass, Malicounda, Saly, Mbour, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kolda, Vélingara, Kédougou, Tambacounda, Bakel, aujourd’hui nous sommes dans la région de Matam, à Ourossogui. Nous sommes à mi-parcours de cette caravane de plus de 300 jeunes engagés pour faire la promotion du numérique dans le pays », s’est réjoui Me Moussa Bocar Thiam, qui a tenu à remercier toute l’équipe de l’organisation sans oublier les artistes, les influenceurs, entre autres.





« Encadrer la technologie de l'IA, notamment sur la base de l’éthique et la déontologie, est une nécessité »





Ici, le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie Numérique est revenu sur la nécessité d’encadrer la technologie de l'Intelligence artificielle (IA), notamment sur la base de l’éthique et la déontologie. Parce que, soutient-t-il, « sans éthique, sans déontologie, nous risquons aujourd’hui d’être des êtres humains différents de nos grands-parents des générations anciennes »





L’intelligence artificielle, qui est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique, permet à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Selon lui, l’Intelligence artificielle est devenue aujourd’hui « un domaine d’importance stratégique susceptible d’être le moteur clé du développement économique et un levier puissant de positionnement stratégique régional et international avec de multiples opportunités sectorielles.





A en croire l’autorité étatique, « l’utilisation de cette technologie nouvelle constitue un enjeu majeur dans la mise en œuvre des politiques de développement national, à travers ses implications en matière de réglementation, en matière d’économie numérique, de capital humain, de formation, de recherche, de coopération et d’innovation ».





« Une magie formidable qui permet de remplacer l’homme dans ses tâches »





Me Moussa Bocar Thiam soutient que la mise en œuvre de l’intelligence artificielle dans l’économie peut se voir dans plusieurs domaines. « Dans le domaine de l’administration publique, avec l’intelligence artificielle, nous pouvons détecter automatiquement des documents administratifs… Si on l’applique dans le domaine de l’agriculture par exemple, nous pouvons voir que l’intelligence artificielle permet de prédire la disponibilité des ressources en eau, en sol, en intrant, etc. et à la planification de la production en fonction des débouchés. Elle permet également la détection de diverses maladies affectant les productions. Appliquée au secteur de la sécurité et de la défense, l’intelligence artificielle permet la protection des interventions des véhicules d’urgence ; la prédiction du nombre d’appels d’urgence ; la prédiction des infractions (…) », a-t-il indiqué.





Pour le ministre, l’intelligence artificielle est « une magie formidable qui permet aujourd’hui de remplacer l’homme dans ses tâches ». Donc, nul n’est épargné. Que ce soit le top management et les manœuvres, tout le monde, selon lui, risque aujourd’hui de se trouver dans des situations difficiles avec cette technologie si elle n'est pas réglementée.





Une stratégie nationale pour la réglementation engagée par l’Etat





Face à ces risques majeurs, le ministre renseigne que son département ministériel a engagé une stratégie nationale pour la réglementation de l’intelligence artificielle avec un standard minimal. Avant de saluer l’initiative prise récemment par l’Unesco dans sa recommandation sur l’éthique et la déontologie en décidant de considérer le Sénégal comme un pays pilote par rapport à la mise en place d’un standard minimal de règle d’utilisation de l’intelligence artificielle dans tous les secteurs.





Le ministre a, par ailleurs, profité de l’occasion pour remercier les femmes et les jeunes de sa localité (Ourossogui) pour leur belle mobilisation dont la cérémonie officielle a enregistré la présence du directeur du développement communautaire, du directeur du centre culturel de Matam, de l’inspecteur régional de la jeunesse, du représentant du conseil départemental de Matam, des autorités administratives de la région, entre autres. Lesquels ont fait le déplacement à Ourossogui pour manifester leur accompagnement à l’initiative de cette caravane nationale « Sénégal Connect », qui s’est clôturée tard dans la nuit par un grand concert animé par le rappeur Ngaka Blindé, l’artiste Sidy Diop, entre autres.