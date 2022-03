Célébration du 8 mars : Lèna Sène se réjouit du leadership féminin au Sénégal

Invitée spéciale de la TFM ce mardi, à l'occasion de la journée du 8 mars dédiée aux femmes, Léna Sène s'est félicitée du leadership féminin au Sénégal.



Pour la CEO de DCA Africa, cet état de fait est à mettre au crédit de la société sénégalaise qui "a très tôt compris que la femme peut bel et bien diriger". Mais aussi des femmes elles-mêmes qui se battent pour devenir "chefs de partis, chefs d'entreprises ou brillent dans divers d'autres domaines". Sa conviction est que le leadership féminin ne se décrète pas, il s’assume.



Mme Sène se réjouit que les exemples se notent partout. Et de révéler, pour lancer un message à la jeunesse, le cas d’une femme âgée de 31 ans vivant à Bignona et qui a réussi à mettre en place une véritable entreprise de transformation agro-forestiere.



Interpellée sur son absence au devant de la scène, après l'expérience de Directrice de campagne du candidat présidentiel Idrissa Seck en 2012, Léna Sène mentionne un choix de se concentrer sur son travail. Cependant, elle fait sienne la fameuse formule sur la politique : "il ne faut jamais dire jamais".