CÉRÉMONIE DE REMERCIEMENTS : L'ONAS CÉLÈBRE LES SOLDATS DE L’ASSAINISSEMENT

L'ONAS CÉLÈBRE LES SOLDATS DE L’ASSAINISSEMENT

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a célébré, le 5 janvier 2023, ses agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Une cérémonie d’hommage a été organisée dans l’enceinte de l’institution.









C’était en présence du Représentant du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Monsieur Omar Sène, du Président du Conseil d’Administration de l’ONAS, Monsieur Ibrahima Agne, du Directeur Général de l’ONAS, Monsieur Mamadou Mamour DIALLO, du personnel, des agents retraités, les membres de leur famille entre autres. Parmi ces retraités, on peut citer Gagna Niang, Mor Diagne, Mamadou Mbaye, Serigne Mbacké Ndiaye, Moussa Hamady Guaye, Alioune Diop, Aminata Kane et Massyla Seck.





Au cours de cette cérémonie empreinte de solennité, des intervenants ont magnifié le sens de ce moment d’hommage aux agents qui ont rendu des services à l’ONAS et au Sénégal.