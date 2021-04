CFAO offre une pirogue en fibre de verre à la municipalité de Gorée

Les habitants de l’île de Gorée pourront désormais profiter d’un nouvel outil de transport pour rejoindre Dakar. Une pirogue en fibre de verre qui mesure 8,50 m.Cette trouvaille de CFAO motors offerte par CFAO Sénégal présente nombre d’avantages comparé aux pirogues traditionnelles.La pirogue en fibre de verre a une durée de vie moyenne de 25 ans et nécessite 20 à 25% de carburant en moins. Cerise sur le gâteau, la pirogue est insubmersible grâce à sa stabilité améliorée et participe à la préservation de l’environnement.Ce don est hautement apprécié par le maire de Gorée, Augustin Senghor qui voit en ce geste un renouvellement du partenariat entre CFAO et la municipalité de Gorée.