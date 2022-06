CFAO Technologie & Energie Sénégal a célébré ses 20 ans

CFAO Technologie & Energie Sénégal a fêté ses 20 ans, hier mercredi 22 juin. “Nous avons de beaucoup de choses à célébrer mais nous avons choisi le prétexte des 20 ans d’existence pour communier avec tous ceux qui gravitent autour de l’entreprise et de sa réussite », a déclaré Alexis Madrange, CEO Cfao Technology & Energy.





Cette célébration a été un moment de convivialité, de bonheur, avec des partenaires fidèles de CFAO comme Ibm, Motorola, Ricoh, Otis, Foremind, Sodimas, des Fintechs partenaires comme InTouch. .« Ils ont tous contribué ensemble à nous accompagner dans les transitions digitales et énergétiques des clients. Finalement, nous fêtons nos 20 ans et nous inaugurons, à cette occasion, nos nouveaux bureaux qui nous permettent de nous projeter avec confiance vers l'avenir. Une véritable dynamique habite les équipes qui ont une envie renouvelée de se tourner avec vous vers l'avenir avec un catalogue de services renouvelé », a-t-il renchéri.





Alexis Madrange s’engage désormais à construire une meilleure coopération régionale depuis Abidjan toujours en qualité de CEO Division et en qualité de DG Western Africa. Il sera remplacé à son poste à Dakar par Yann Lemoine qui va diriger les opérations au Sénégal. « J'ai eu la chance de recruter Yann il y a 4 ans, raconte-t-il. Après un début de carrière chez un de nos partenaires en France, Yann nous a rejoint pour prendre des responsabilités opérationnelles. Yann vient mettre ses qualités managériales au service du Sénégal ».





Ce dernier, qui a pris la parole, se félicite déjà de l’équipe dynamique avec laquelle il compte poursuivre le travail et annonce plusieurs défis et challenges à relever. S’en est suivi un florilège de témoignages d'employés les uns plus anciens que les autres.





Plus de détails dans la vidéo.