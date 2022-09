Climat-Abdou Karim Sall : « Nous avons la responsabilité de défendre notre continent… »

Le devenir de la planète polarise de plus en plus les débats dans les politiques sectorielles de l'environnement en Afrique. Le président de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE), Abdou Karim Sall, a profité d’un déjeuner de presse avec les journalistes sénégalais pour revenir sur les positions continentales à défendre lors de la prochaine COP 27, prévue en Égypte en décembre 2022. M. Sall s'est aussi préoccupé du suivi des négociations en ce qui concerne les six points restés en suspens lors de la dernière Conférence sur les changements climatiques tenue en Écosse.