Clip Officiel de Big Alex ft El Maestro -Boul ma fowé 2020®

En 2004 tout juste apres la fin de ses etudes élémentaires a coincider avec la sortit de l'album du grand chanteur americain AKON d'origine SENEGALAIS qui s'intitulé "TROUBLE" le jeune rappeur big alex a commencé a s'inspirer des tubes de l'album de akon comme "GUETTO".Ce pendant Big Alex decida de créer un groupe de rap avec ses amis ,c'est ainsi que le groupe est surnommé HARLEM CITY BOYZ Composé de trois membre( big alex, 50 cent et NECk mc) mais telment attaché au soul comme son IDOLE AKON big alex decida de faire carriere solo apres avoir eté remarqué par le publique kédovin les radios et concers organisé il est bien solliciter par sa voix magnifique.EN 2009 big alex est interpelé à la radio communautaire de kdg ou desormais il anime une emmission de rap qui s'appelle "rap made in galsen" ainsi qu'il a eu un concour regionnal de chant pour le paludisme organisé par YOUSSOU NDOUR alors de plus d'une dizaines de rappeurs BIG ALEX a etait retenu pour le concour national,qualifié en demis final a tambasounda avéc la presence de bocoup de grand artistes et producteurs comme(bouba ndour ,pacotille,fou malade, viviane ndour, over dose,et pleins d'aurtres artistes.En effet en 2010 BIG ALEX decide de venir sortir son premier single a dakar qui s'aplel "life is xpensive" prod by laye ndiagne studio au parcelle assainies cité fadia .apres son retour a kedougou le single "life is xpensive" a eté tres bien bien aprecié par le publique.Big alex continua ses etudes secondaire au lycée MACIRé ba de kedougou et en 2011 IL obtient son BAC decida de venir a la capital POUR CONTINUER SES ETUDES A L'UNIVERSITé CHEIKH ANTA DIOP de DAKAR tout en gardant l'oeil sur la musique en 2012 IL SORT un new single "defal lou nice" prod by laye diagne studio ce single a fait le tour du senegal et nceen europe alors que le jeune rappeur n'a meme po encore sortie de album et clip ses amis et fans kedovin ki vie en europe font bien passé ses sons ce qui entraine une grande promotion du jeune rappeur d'RNB qui espere etre un jour une grande star reconnu dans le monde entier voila pour l'instant son biographie et son parcour souhaiton lui bonne chance dans sa carriere Bigg Alex http://www.reverbnation.com/bigalex1http://www.reverbnation.com/bigalex1 by: Tamba savané manageur ,source copy rignt 2014 tel ;+33 7 51 37 16 30//-+221782509729 https://youtu.be/amYaagJzSME