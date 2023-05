Cohésion nationale : Alioune Tine demande à Serigne Mountakha de conseiller à Sonko de mettre la pédale douce

Une délégation du Groupe de facilitation a effectué une visite, ce vendredi, auprès du khalife général des mourides pour la préservation de la cohésion nationale. Ces personnes de bonnes volontés, composées du secrétaire général du CSA Elimane Diouf, le professeur Ibrahima Bakhoum, le président du Cercle des soufis Serigne Fallou Dieng, Alain Ayadakoune et du patron d'Afrikajom Center ont exprimé leurs craintes devant Serigne Mountakha.





"Tout le monde connaît la situation tendue au Sénégal où nous avons la violence, les tensions et tout le monde a peur. C'est la raison pour laquelle nous qui travaillons pour une campagne pour la paix et pour le dialogue, nous sommes venus voir Serigne Mountakha Mbacké pour recueillir ses prières, ses conseils, son discours de paix", explique Alioune Tine, à la sortie d'audience.





Le porte-parole du Groupe de facilitation de confier que le patriarche de Darou Miname s'est engagé devant eux pour la préservation de la cohésion nationale et de la stabilité du pays.





"Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits du discours du khalife, de l'accueil exceptionnel, de l'écoute. Nous avons été écoutés et entendus par Serigne Mountakha. Nous sommes beaucoup plus satisfaits par son discours et par également sa promesse qu'il a faite d'agir pour la paix, pour le dialogue, la réconciliation, l'unité", se réjouit-il devant la presse.





Alioune Tine et Cie sollicitent, devant Serigne Mountakha, la libération des détenus politiques





Les hôtes de Touba ont fait des recommandations au khalife pour préserver la paix au Sénégal. Ainsi, Alioune Tine et sa suite ont demandé à Serigne Mountakha d'intervenir auprès du président Macky Sall pour qu'il libère les détenus politiques et à Ousmane Sonko de rester calme.