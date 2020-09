Comment Netflix est devenu un empire

Connu pour ses séries à succès, ses films inédits et ses bandes annonces spectaculaires, Netflix est aujourd'hui devenu le roi du streaming payant, affichant près de 180 millions d'abonnés dans le monde. Face à ce succès numérique, difficile d'imaginer que la firme a construit son succès grâce un objet aujourd'hui en déclin : le DVD.





Tout commence en 1997, lorsque deux entrepreneurs, Reed Hastings et Marc Randolph, décident de mélanger deux concepts : la location de films, et la vente par correspondance. Mais il y a un problème car, à l'époque, les films sont sur cassettes, un objet lourd qui coûte cher à l'expédition. Hastings et Randolph misent alors sur un nouveau support : le DVD. Il est léger et nécessite un simple timbre pour l'envoyer aux clients. C'est ainsi que Netflix voit le jour.





La plateforme de location met rapidement en place un système d'abonnement et des algorithmes qui lui permettent de proposer une offre personnalisée à ses clients. Forte de ce savoir-faire précoce, lorsque l'entreprise passe en 2007 du DVD au streaming, elle est en avance sur la concurrence. Depuis, son succès est peu contesté.





Mais malgré toutes ces réussites, la firme suscite des critiques. Elle est notamment pointée du doigt par le milieu cinématographique qui dénonce une concurrence déloyale. Et puis les pratiques fiscales de Netflix font régulièrement l'objet d'enquêtes très critiques.