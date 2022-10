Commercialisation de l'arachide : Le FNOPST demande à l'État de rembourser les dettes

Le Conseil d'administration de la fédération nationale des organismes privés et stockeurs et transporteurs (FNOPST) a organisé une réunion samedi à Kaolack pour tirer un bilan sur la campagne de commercialisation et des semences de l'année 2022. Face à la presse, ces derniers ont émis des inquiétudes relatives au bon déroulement de la campagne de commercialisation.



En effet, le Fnopst semble très inquiet. "Pour un bon démarrage, il faut que l'Etat commence à payer les factures sur les semences précédentes", a martelé le porte-parole de la Fnopst, Cheikh Tall.