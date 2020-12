Commissaire Sadio: "ce plan infamant ourdi contre Idy, déjoué par..."

Boubacar Sadio digère toujours mal la nomination d'Idrissa Seck à la tête du Conseil économique social et environnemental. Pour le commissaire à la retraite, cette nomination est d'autant plus insensée que "Macky Sall et Idrissa Seck se détestent cordialement".Pour étayer sa thèse, Commissaire Sadio confie que "n'eut été la clémence du Président Wade, Idrissa Seck serait emprisonné à la maison d'arrêt et de correction de Kédougou pour y purger une peine infamante". Boubacar Sadio fait ici, référence aux déboires de l'ancien premier Idrissa Seck avec la justice, sous l'ancien régime.