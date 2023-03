Confidences de Banel : « Elles me réveillaient en pleine nuit pour me demander de leur faire… »

Lors de son passage dans l’émission « Confidence » la fille du célèbre artiste Youssou Camara, Banel a fait une révélation de taille. Banel a eu une enfance très mouvementée avec les problèmes financiers de son père qui ont d’ailleurs bouleversé sa famille.



Et parmi ces épreuves, l’influenceuse révèle avoir subi des attouchements à l’âge de 8 ans. En larmes, Banel revient sur cette épisode éprouvante. « Je fréquentais des proches de notre famille et elles me faisaient des choses pas catholiques. Elles me réveillaient en pleine nuit pour me demander de leur faire certaines choses« , confesse-t-elle.