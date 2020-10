Construction des infrastructures terrestres du port de Ndayane : Le Port de Dakar lance un emprunt obligataire de 6,60%

Le Port autonome de Dakar, à travers son Plan stratégique de développement, s’aligne à la vision 2035 du Plan Sénégal émergent (Pse) qui est celle d’un port moteur de l’émergence, à travers une compétitivité logistique hors-pair dans la sous-région. Cette vision est axée sur la «performance et l’innovation, et passe par un plan de transformation qui, à l’aide de projets prioritaires et de projets phare, vise à réaliser les objectifs stratégiques de référence, tels que : une satisfaction clientèle de plus de 39 points ; un chiffre d’affaires de 100 milliards de francs Cfa ; une rentabilité de 15%». Ce, à travers quatre grands axes, à savoir : «développer un port performant et fluide ; mettre en place une offre innovante pour les conteneurs et les services ; se doter d’une organisation et de ressources humaines performantes, agiles et innovantes ; développer des partenariats stratégiques pour un hub régional».C’est dans ce cadre qu’il a lancé un emprunt obligataire dénommé «PAD 6,60% 2020-2027». La cérémonie de lancement officielle s’est tenue ce jeudi 1er octobre 2020, à la capitainerie du port de Dakar. Elle a noté la présence du représentant du ministre de la Pêche et de l’Économie maritime, du représentant du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Tidiane Diop, par ailleurs, Directeur général du Trésor, du Directeur général du Port autonome de Dakar, Ababacar Sédikh Bèye, du Président directeur général (Pdg) de Invictus Capital et Finance, El Hadj Mbacké Fall, du Président du conseil d’administration du port de Dakar, Moussa Sy, du directeur de l’Antenne nationale de bourse (Anb) du Sénégal, Oumar Dème, du Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, entre autres.Il s’agit ici, d’un emprunt obligataire par Appel public à l’épargne (Ape) de 60 milliards de francs Cfa sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) pour financer la construction des infrastructures terrestres du port de Ndayane. Pour la structuration et le placement de l’opération de cet emprunt, le port de Dakar a mandaté la SGI Invictus Capital & Finance en tant qu’arrangeur et chef de file du syndicat de placement.La valeur nominale de cet emprunt est de 10 000 francs Cfa. Le nombre de titres émis est de 6 millions d’obligations et le taux d’intérêt est fixé à 6,60% par an. La durée de l’emprunt est de 7 ans dont 2 ans de différé en capital. Et les titres seront sous forme dématérialisée, inscrits en compte auprès du Dépositaire central/Banque de réglementation (DC/BR). Ils sont conservés dans les livres des SGI de l’Uemoa, ou des banques teneurs de comptes/conservateurs agréées. Les intérêts, quant à eux, seront payables semestriellement à partir de la date de jouissance des titres.Les revenus liés aux obligations du Port de Dakar sont exonérés d’impôts sur le revenu (IRVM) pour les souscripteurs résidants au Sénégal. Les investisseurs non-résidents au Sénégal, quant à eux, seront soumis à la législation fiscale sur les revenus des valeurs mobilières en vigueur dans leur pays de résidence au moment du paiement des intérêts.L’allocation des titres se fera durant la période de souscription suivant l’ordre d’arrivée des souscripteurs collectées sans distinction du type d’investisseurs. Et une souscription complète est matérialisée par le bulletin de souscription dûment rempli et signé et renvoyé par la SGI placeur, accompagné de la provision nécessaire.Selon le Dg du port de Dakar, le projet de construction et du développement du port du futur ou port de Dakar à Ndayane est à la fois l’un des projets phare de cette vision dont la réalisation est devenue une nécessité pour le port de Dakar mais également une partie intégrante du Plan Sénégal émergent.A l’en croire, le nouveau port de Ndayane permettra au port de Dakar d’«attirer à l’horizon 2025 les navires de dernière génération grâce à sa profondeur de quai de 18 mètres (la plus importante de la côte atlantique) et sera adossé à une Zone industrielle portuaire (Zip) pour devenir un des clusters industriels les plus dynamiques du continent africain.Le directeur financier du port de Dakar, Babacar Niang, dans sa présentation de l’opération, a tenu à rassurer les futurs souscripteurs. Il a soutenu qu’à ce jour, le port de Dakar a plus de 75% d’autonomie financière. «Le port de Dakar bénéficie d’une notation de catégorie ‘’Investment grade’’ attribuée en avril 2020 par l’agence de notation WARA. Il est noté ‘’A-’’ sur le long terme et ‘’w-3’’ sur le court terme. La perspective attachée à cette notation est stable», a-t-il lancé à l’assistance.Babacar Niang ajoute qu’en fin de 2019, «grâce à la bataille des six mois et sous l’impulsion du Plan de transformation 2019-2020, le chiffre d’affaires du port de Dakar a progressé de plus de 25% ; les coûts d’exploitation ont été stabilisés à 43 milliards de francs Cfa ; la marge nette est passée de 39% en 2017 à 22% en 2019 et la capacité d’autofinancement de 6 milliards à 19 milliards de francs Cfa. Et la trésorerie est passée de moins de 14 milliards à plus de 13 milliards de francs Cfa