Coopération sénégalo-allemande : Signature de deux contrats d’aide financière d'un montant global de 35,5 milliards de FCFA

La Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr et le Directeur du Bureau de la KfW à Dakar, Karl von Klitzing, ont signé en présence de l'ambassadeur d'Allemagne, Sönke Siemon, ce mardi 29 novembre, les contrats d’aide financière sous forme de subventions non remboursables du PRODAP et du PROMOGEF phase II qui contribueront à la promotion, à la transparence, à l´amélioration de l'efficacité et à la continuité des services publics pour l'ensemble de la population sénégalaise, en leur permettant d'accéder à un service de qualité à tous les niveaux de l'administration. Ils offriront également aux entreprises un meilleur accès aux services administratifs et contribueront ainsi à l'amélioration des conditions d'investissement.









La République fédérale d'Allemagne, à travers la KfW - Banque de développement -, s'est engagée à financer deux projets pour un montant global 35,5 milliards de FCFA dans le secteur de la bonne gouvernance.







Le Programme de Promotion de la Digitalisation de l’Administration Publique (PRODAP), qui sera mis en œuvre par Sénégal Numérique SA (SENUM), est un projet qui contribuera au renforcement de la stratégie "Sénégal Numérique 2025" (SN2025). L'objectif visé est d'améliorer et d'assurer la performance numérique de l'administration publique sénégalaise avec le développement du réseau informatique national de l'administration afin de le rendre plus performant. Le soutien financier de l'Allemagne s'élève à 29 millions d'euros, soit environ 19 milliards de F CFA.





Le Programme de Modernisation de la Gestion Foncière (PROMOGEF) avec un volume total de 40 Millions d´euros mis en œuvre par la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID), vise à accompagner la modernisation du système sénégalais de gestion foncière afin de permettre la sécurisation et l'accès aux droits fonciers, la mobilisation des investissements privés nationaux et internationaux et l'augmentation des recettes fiscales. L'appui financier s'élevait à 15 millions d'euros au cours de la première phase, complété par une seconde phase à hauteur de 16,5 milliards de F CFA, objet de la présente signature.





«L’engagement allemand pour le financement du PRODAP et du PROMOGEF phase II dans le cadre du partenariat pour encourager les réformes permet en autres d’améliorer les conditions pour un développement durable en créant des emplois qualifiés pour la jeunesse sénégalaise», déclaré la ministre de l’Économie et de la Coopération Oulimata Sarr.







De son côté, Sönke Siemon, Ambassadeur d’Allemagne au Sénégal a estimé que “ces deux projets s'inscrivent dans le cadre de la coopération sénégalo-allemande qui s'est intensifiée depuis 2019 et pour laquelle l'Allemagne a engagé 376 milliards FCFA pour les programmes bilatéraux depuis là. La digitalisation concerne l'ensemble de notre coopération. Ces deux projets contribuent de manière particulière à renforcer la transparence et la responsabilité dans l'administration et d'accroître la sécurité juridique. »









Karl von Klitzing, Directeur du bureau de la KfW au Sénégal , a pour sa part souligné que « la numérisation de l'administration et la sécurité des titres fonciers sont deux thèmes très importants pour rendre le Sénégal plus attractif pour les investisseurs privés. Nous sommes heureux de pouvoir travailler en étroite collaboration avec le gouvernement sénégalais dans ces deux domaines. »