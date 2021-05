Coumba Gawlo présente ses voeux de Korité et remercie la population Sénégalaise et ses fans

Coumba Gawlo a saisi l'opportunité de la célébration de L'AID EL FITR pour remercier la population sénégalaise et ses fans du monde entier, pour leur affection et leur solidarité qui lui vont droit au cœur.Elle prie Dieu d'accepter leurs prières et de les gratifier de Ses bienfaits.