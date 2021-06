Coumba Gawlo reçoit un trophée UNFPA pour son leadership et son travail à l'endroit de la jeunesse Africaine

En témoignage de son engagement pour la jeunesse africaine, Actrice engagée pour la défense et la promotion de la Femme et de la Jeunesse, Coumba GAWLO s'est vu décerner un Prix par UNFPA à l'occasion de la récente rencontre, à Dakar, du Réseau africain des Jeunes et des Adolescents (AFRIYAN).





Une distinction annoncée par M. Mabingué NGOM, Directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui justifie cette marque de reconnaissance par l'action et l'engagement de Coumba GAWLO pour la Jeunesse africaine. Un engagement reconnu par ailleurs par diverses institutions, notamment onusiennes, dont certaines l'ont élevée au rang d'Ambassadeur.





Coumba GAWLO a apprécié ce geste à sa juste valeur et a remercié Monsieur Mabingué NGOM, pour la remise de ce trophée, ses initiateurs et tous ceux qui lui témoignent leur affection et la gratifient de leurs prières.





Elle réitère sa volonté de continuer à servir l'Afrique et son pays, le Sénégal.