Covid-19 au Sénégal : 15 cas graves en réanimation et 79 nouveaux tests positifs

Le Directeur de cabinet du ministre Abdoulaye Diouf Sarr a indiqué que concernant ces nouvelles contaminations, 68 cas sont des contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action. Les 11 autres nouveaux malades sont issus de la transmission communautaire et sont localisés à Ngor (1), Pikine (1), Dalifort (1), Maristes (1), Mermoz (1), Fann Hock (1), Keur Massar (1), Parcelles assainies (1), Cité Biagui (1) et Touba (2).Selon le communiqué numéro 98 du jour, 76 patients ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris contre 236 répertoriés, hier samedi 6 juin. Une baisse considérable du nombre de guérison est ainsi, notée. Toutefois, Dr Diouf de déclarer que l’état de santé des autres malades hospitalisés est stable.Cependant, il a signalé que 15 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.Depuis l’apparition de la Covid-19 au Sénégal, le 2 mars dernier, le Sénégal a enregistré 4328 cas positifs dont 2588 personnes guéries, décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Egalement, 1690 patients sous traitement.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les populations à respecter les mesures de prévention individuelles et collectives pour freiner la propagation du coronavirus dans le pays.