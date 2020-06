Covid-19 : Avec 4 nouveaux décès, le bilan passe à 98 morts

La barre des 100 morts liés au coronavirus va être prochainement, franchie au Sénégal. Pour cause, 4 nouveaux décès ont été enregistrés, hier jeudi 25 juin, par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, selon le Docteur Aloyse Waly Diouf.



Ce, lors du point quotidien sur l’évolution de la Covid-19 sur le territoire national. Ainsi, le total passe à 98 morts, ce vendredi 26 juin.

Et, la situation devient de plus en plus critique avec les 27 cas graves admis dans les services de réanimation.

Pour rappel, depuis le début de cette pandémie, le Sénégal a enregistré 6354 cas positifs au coronavirus. Ils sont répartis entre 4193 guéris, 98 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 2062 patients sous traitement actuellement.