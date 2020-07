Covid-19 et financement des entreprises : Amadou Hott en tournée à Saint-Louis

Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a effectué ce jeudi et ce vendredi, une tournée dans la région de Saint-Louis.





Le ministre a rendu visite aux entreprises qui ont bénéficié du mécanisme de financement d’un montant de 200 milliards FCFA mis en place par le gouvernement, dans le cadre de la lutte contre les impacts de la Covid-19.





Amadou Hott a également rencontré les organisations professionnelles du secteur privé local et des chefs d’entreprises de la région de Saint-Louis. Ce, pour échanger sur le mécanisme de financement et le programme de relance de l’économie nationale (PREN) en cours d’élaboration par les services du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, souligne le communiqué.





Le ministre a ainsi visité les entreprises SERIC et CASL à Saint-Louis et VITAL dans l’arrondissement Mbane, dans le département de Dagana.