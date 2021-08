Covid-19 et oxygène : Abdoulaye Diouf Sarr satisfait du dispositif de production de quatre gaziers

Abdoulaye Diouf Sarr chez les producteurs d'Oxygene

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a effectué, hier mardi 3 août, une tournée dans les quatre producteurs d’oxygène (Sahel Gaz, Air Liquid, Oxysen et Molécules). Une visite qui fait suite à une réunion tenue la veille, pour mettre en place un cadre de principe de collaboration pour que l’oxygène, de manière globale, soit réservée à la riposte médicale contre la pandémie de Covid-19. Sur ce, le ministre s’est dit satisfait et rassuré à tous les niveaux du dispositif de production.