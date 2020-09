Covid-19 : Les acteurs de la culture élaborent une stratégie de relance du secteur

La pandémie de la Covid-19 a profondément touché le secteur de la culture en chamboulant notamment l’agenda culturel national qui a ainsi connu un long coup d’arrêt. En effet, elle a causé un arrêt quasi total des activités artistique et culturelle (concerts, expositions, festivals, et autres) avec la fermeture de tous les lieux de spectacles du pays. Une situation qui a engendré des pertes de recettes énormes aussi bien pour les acteurs du privé que pour le trésor public sénégalais, et menacé des milliers d’emplois. Et malgré l’appui «appréciable» de l’État à travers le fonds Force Covid-19 dans lequel une enveloppe de 3 milliards de francs Cfa a été allouée aux acteurs en guise de soutien et d’accompagnement, l’état du secteur de la culture risque de subir encore longtemps les contrecoups de cette crise sanitaire. Et conscient de ces risques «réels», le président de la République, Macky Sall, protecteur des Arts et des Lettres, a instruit la tutelle de lui présenter un Plan de relance du secteur de la culture permettant une reprise des activités et la résilience des acteurs face à la pandémie. C’est dans ce cadre que le ministère de la Culture et de la Communication, en partenariat avec les associations et organisations professionnelles de la culture, a organisé un atelier de trois jours (du 30 septembre au 2 octobre 2020) pour élaborer une stratégie de relance dudit secteur.Il s’agit, dans une démarche «inclusive et participative», de mobiliser toutes les forces vives de la culture pour définir une stratégie «adéquate» adossée à une reprise «progressive et intelligente des activités sur fond de respect des mesures barrières». En effet, la rencontre vise à élaborer une stratégie de relance du sous-secteur des arts dans un contexte de Covid-19. Plus spécifiquement, elle vise à faire un état des lieux du sous-secteur des arts dans le contexte de la crise sanitaire. Ce, en faisant la cartographie des difficultés et défis dans les différents sous-secteurs de la culture (musique, théâtre, danse, arts visuels, et mode, cinéma, livre et lecture, patrimoine culturel) ; partageant des expériences de résilience vécues dans le contexte de la Covid ; et enfin, élaborer une esquisse de relance des différents sous-secteurs de la culture en recueillant les propositions de reprise pertinente des sous-secteurs de la culture. Et ces propositions de relance devront, entre autres, prendre en compte les aspects de la dimension économique et de création d’emplois, le genre, notamment les femmes et les personnes vivant avec un handicap, la mise en œuvre de mécanisme innovants de financement, la protection sociale des acteurs et professionnels de la culture et de leurs droits, l’organisation du secteur, les aspects de la décentralisation et de la territorialisation de l’action culturelle, la révolution du numérique et ses opportunités, et enfin, la synergie avec le tourisme.Venu présider la cérémonie d'ouverture des travaux, ce mercredi 30 septembre 2020, au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose à Dakar, au nom du ministre Abdoulaye Diop, le Directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Communication, Demba Faye a soutenu que cet atelier constitue «un pan dans la démarche de la résistance culturelle multiforme face à la pandémie». Dont les enseignements, sans doute, obligeront à d’autres «révisions ou réadaptations stratégiques».La rencontre a également noté la présence du directeur du Livre et de la Lecture, Ibrahima Lô, du facilitateur général, Lamine Sarr, de Mme Ngoné Ndour, Pca de Sodav, de Keyssi Bousso, administrateur du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, entre autres.