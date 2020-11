Culture : Abdoulaye Diop annonce 165 millions pour la rénovation du Village des Arts

Le Village des Arts va bientôt faire peau neuve. Le ministre de la Culture était en visite sur le site abritant cet espace dédié aux arts plastiques à Dakar.Aujourd'hui, malgré les nombreuses performances faites par nos artistes, leur lieu d'expression (le village des arts) n'est pas à la hauteur de leur dimension.La réfection de ce cadre se pose avec acuité.Un partenariat avec OSIWA (filiale Africaine de la Fondation Open Society) a rendu possible la disponibilité de 300.000 dollars US pour lancer les travaux de réfection." Il est aujourd'hui nécessaire de prendre des mesures de réfection, d'innovation et de modernisation pour assurer la pérennisation de la plateforme de développement de nos arts visuels qui est le Village des Arts. Cette rénovation et modernisation est aujourd'hui possible grâce à un accord de partenariat signé avec OSIWA pour un montant de 300.000 dollars soit 165 millions de Fcfa", a annoncé sur place le ministre de la Culture et de la communication qui y était en visite ce jeudi.