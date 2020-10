[DECOUVERTE DU JOUR] Darou Salam, berceau du Mouridisme !

Darou Salam, la première capitale du mouridisme fut fondée en 1884 par Cheikh Ahmadou Bamba lui-même. Le saint homme y résida deux ans, et c'est là où ses illustres fils, Serigne Mouhamadou Moustapha et Serigne Fallou Mbacké ont vu le jour.Quand il eut l'apparition divine de Touba, il légua le village à son jeune frère et lieutenant, Mame Cheikh Anta, alors âgé de 18 ans, avec 99 autres talibés. L'homme fut exceptionnel à tous les niveaux et méritait la confiance totale de celui qui fut pour lui un guide spirituel plus qu'un frère. Plus de détails dans cette visite guidée avec Serigne Fallou Galass Sylla.