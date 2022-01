[Kaay job] De technicienne en génie civil à la trésordure, Fatoumata Diagne fait les poubelles pour

Récupérer les pots et les cartons vides et les transformer en véritables objets d’art et utiles, tel est le quotidien de Fatoumata Diagne Fall. Cette dame, mariée et technicienne en génie civile a décidé de se lancer dans la recyclage de déchets. Elle en a même fait un business en créant sa marque DIAGNE N’ART.



Malgré les préjugés et les moqueries qu’elle subit au quotidien, elle trace son chemin.