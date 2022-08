Débordement du Marigot de Mbao : Des quartiers de Keur Mbaye Fall sous les eaux

Le pire a été évité ce samedi 21 août à Keur Mbaye Fall. Les populations ont barré la route nationale de 16h à 18h. Elles se sont frottées aux gendarmes venus décanter la situation. En effet, des maisons ont été submergées par les eaux après les fortes pluies de la nuit du 19 au 20. Des quartiers comme Tally Carreaux, qui n’avaient auparavant jamais connu d'inondations, sont sous les eaux.





À l’origine du problème, le drainage des eaux de pluie de Keur Massar vers la mer à travers le marigot de Mbao. En effet, pour résoudre les problèmes d'inondation à Keur Massar, les autorités ont mis en place des infrastructures devant conduire les eaux vers la mer. Pour les populations, ce drainage a causé le débordement du marigot qui est à l’origine de leur malheur.





« Le marigot de Mbao règle énormément de problèmes dans le drainage des eaux au niveau de la banlieue. Ce qui est dommage, c’est qu’il n’est pas bien entretenu » explique Bamba Séne, un jeune du quartier. Ces jeunes, sortis en masse sur la route nationale, réclament le curage pur et simple du marigot. « Les eaux ont assailli le garage qui servait de point de départ pour nos taxis » explique un chauffeur. « Nous voulons que le marigot soit curé le plus rapidement possible. On ne peut soulager les populations de Keur Massar à notre détriment » poursuit-il.





La réaction de la Mairie





Visiblement très en colère, ces jeunes ont directement interpellé le maire de la commune de Mbao, Abdou Karim Sall. Joint au téléphone, l’adjoint au maire Cheikh Diaw a tenu à rassurer les habitants tout en compatissant à leurs désagréments. Par ailleurs, il a tenu à apporter des explications par rapport à la situation. Cheikh Diaw a d’abord précisé qu’aujourd’hui le marigot de Mbao reçoit l’ensemble des eaux tant usées que pluviales «venant à la fois de Keur Massar et de Rufisque en plus du village de Grand Mbao, Petit Mbao, et Keur Mbaye Fall ». Ce qui, selon l’adjoint au maire, dépasse la capacité du marigot.





S’agissant du dragage du cours d’eau, le sieur Diaw explique que « l’Agence de Développement Municipal (ADM) avait mis en œuvre un programme allant dans ce sens avec la société ENANCHINE ». Par contre, poursuit-il, le projet s’est confronté au fait que des habitations ont été construites sur les emprises du marigot alors que la zone est non aedificandi».





Cheikh Diaw a aussi fait savoir que les eaux été bloqués au niveau du pont de Grand Mbao où des herbes se sont agglutinées. Pour terminer, le chef de cabinet du ministre-maire Abdou Karim Sall a demandé aux populations de collaborer avec les autorités pour que de pareilles situations ne soient plus vécues.