Décédé ce jeudi : Le commandant de la brigade de Linguère avait étrenné, hier, ses galons d'adjudant-major

La grande faucheuse a encore frappé, ce jeudi, dans les rangs de la gendarmerie nationale, avec le rappel à Dieu du commandant de la brigade de Linguère, suite à un malaise.



Seneweb a appris que le gendarme Mathurin Bassène venait d'être promu au grade d'adjudant-major, le 1er janvier dernier. Ainsi, il a arboré, hier, pour une première fois, ses nouveaux galons. Malheureusement, ce gradé de la maréchaussée a tiré sa révérence ce jeudi matin.



Pluie d'éloges sur le défunt enquêteur hors pair !



Les camarades de promotion du défunt Bassène retiennent de lui un enquêteur chevronné, un homme pieux, calme, pacifique, courtois et très respectueux. L'ancien commandant de la brigade de Linguère a servi son pays avec honneur et dignité.



"Il a toujours affiché une simplicité désintéressée qui traduit sa pondération envers ses semblables. Des qualités humaines rares chez le frère, camarade de promotion Mathurin. Il fut un bon formateur également, illustré par son passage au 12e bataillon. La 93/1 a dû bénéficier de son expertise avérée dans la formation basique du soldat. Au sein de la gendarmerie nationale, ses qualités professionnelles en territorial ne sont plus à démontrer. Rest in peace Jambar", témoigne un des ses collègues.



L'adjudant- major Mathurin Bassène formé par l'actuel haut-commandant de la gendarmerie, le général Moussa Fall



Issu de la classe du premier contingent de l'année 1992, il a eu la chance d'être encadré par l'actuel haut-commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, le général de corps d'armée Moussa Fall, à l'Esoa de Kaolack comme élève-caporal en 1992, en 1995 comme élève-gendarme à Ouakam, selon des sources de Seneweb.



À son tour, Mathurin Bassène a formé une fournée de gendarmes et de gendarmes auxiliaires à l'école du défunt général Mame Bounama Fall à Ouakam, de 2000 à 2007.



Très engagé et professionnellement reconnu, le défunt gendarme Bassène a servi au niveau de différentes localités du pays comme adjoint au commandant ou chef de service. Il a commandé la Brigade de recherches (BR) de Thiès, la brigade de Mbacké, entre autres localités.