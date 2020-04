Dépistage du Covid-19 : L’hôpital militaire de Ouakam prêt à effectuer des tests en masse

L’Hopital militaire de Ouakam est prêt à appuyer le gouvernement du Sénégal dans sa lutte contre le Coronavirus.Les assurances sont du Pharmacien Colonnel Babacar Faye : « nous sommes prêts à faire des tests pour détecter le Covid-19 et nos laboratoires peuvent être mis au service des autorités sanitaires qui le désirent. Nous avons l’expertise et les ressources humaines nécessaires».Le chef de service du laboratoire de biologie médicale et moléculaire à l’hôpital militaire de Ouakam déclare également être « favorable au dépistage de masse pour freiner l’évolution de la maladie au Sénégal ».Le Sénégal compte actuellement 136 cas sous traitement et 5 décès.