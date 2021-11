Dépôt, instruction, validation et octroi de financement : La DER/FJ plonge les journalistes au cœur des différents processus

La Der/FJ

La Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) se veut une institution publique crédible et transparente. Et cela se démontre à chaque fois que l’occasion se présente. En effet, dans le cadre de la célébration de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat de cette année, elle a organisé un atelier de presse pour présenter aux journalistes le parcours d’un porteur de projet (de l’enrôlement, à la mise à disposition des crédits, en passant par les visites de site, la formalisation et la formation).





« Un dispositif entièrement digitalisé »





Au cours de cette rencontre qui s’est tenue, ce mercredi 10 novembre, dans ses locaux à Dakar, Joe Ndiaye de la direction des risques et des engagements à la DER/FJ, dans sa présentation détaillée, a expliqué, tour à tour, ces différentes étapes obligatoires pour la validation d’un dossier de projet avant l’octroi de financement.





Le Secrétaire général de la DER/FJ, Cheikh Bamba Fall, a également pris part à la rencontre ainsi que le comité d’investissement. Selon lui, ce dispositif de validation est aujourd’hui « entièrement digitalisé » et il est constitué de deux ordres.





Il signale que les demandes de financement déposées sur la plateforme de la DER/FJ sont traitées sur la base du « premier arrivée, premier instruit ». Et sur cette base, la plateforme met en place l’ensemble des dossiers de projet qui sont traités par les différentes directions de la DER/FJ, à savoir : la direction de l’exploitation, la direction des investissements, la direction des risques et des engagements ainsi que les chefs de projets et des experts sectoriels. Et lorsque le dossier suit tout ce parcours et qu’il est validé, il provoque la tenue du comité d’investissement qui est présidé par le Délégué général de la DER/FJ ou la personne habilitée à cet effet. Ce, avec l’ensemble des services qui ont participé à l’instruction du dossier siège, et décident de l’octroi du crédit où d’information à recueillir de façon complémentaire mais également de l’accord du type d’accompagnement technique et de l’assistance qu’il faut apporter au porteur du projet.





L’obligation de tenir un comité d’investissement avant l’octroi du crédit





Le Délégué général de la DER/FJ a aussi donné l’occasion aux journalistes de participer à un comité d’investissement pour leur permettre de comprendre davantage ces différents processus mis en place par son institution publique de financement et d’accompagnement des femmes et jeunes sénégalais porteurs de projets.





« Un dossier de projet déposé par un agent de la DER n’a aucune chance d’être financé »