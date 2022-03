Descente inopinée sur la Corniche Ouest : 56 cabanons détruits et plusieurs interpellations

Pour mettre un terme aux agissements des bandes organisées et restaurer le sentiment de sécurité au sein des populations, le Commissariat de Point E a conduit une vaste opération de sécurisation dans les secteurs de la Corniche Ouest, Fann Hock et Amitié I. Cette action entre dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la délinquance.



L’opération qui s’est déroulée de 22 h à 01 h du matin a permis aux limiers de passer au peigne fin la plage de la Cour de cassation plus connue sous le nom de ‘’coin des prostituées’’, les dents de la mer, des maisons closes.



Au total, 24 personnes ont été interpellées et 56 cabanons détruits. Regardez !