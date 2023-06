Désescalade de la tension politique : Mimi Touré interpelle Marième Faye Sall

Pour une désescalade de la tension politique au Sénégal qui a déjà fait 16 morts (bilan provisoire) depuis la condamnation de Ousmane Sonko (jeudi dernier), l’ancienne Première ministre Aminata Touré a lancé un appel à la première Dame. Mimi Touré qui co-animait la conférence de presse du F24, ce lundi 5 juin 2023, a invité Marième Faye Sall à faire preuve d’amour maternel en demandant à son mari le président Macky Sall d’arrêter cette tuerie.





« On interpelle la Première dame. Vous êtes une mère et ce sont nos enfants, tes enfants qui sont tués. En tant que mère demande à ton mari d’arrêter cette folie », lance-t-elle. En outre, elle a invité son ancien leader de ne pas écouter les conseils des « faucons du palais ».