Digitalk : Le groupe Sup De Co sensibilise sur la protection des données personnelles

Le pôle technologique du groupe Sup De Co Dakar, ESITEC a mis en place un nouveau concept dénommé "digitalk" qui est un cycle de conférences digitales dont l'objectif est d'inviter les experts du digital pour aborder des thématiques d'actualité en lien avec ce secteur.









C'est dans ce cadre que le Directeur des systèmes d'information du groupe Emedia invest, Ibrahima Tobe, a été convié pour parler de la sécurité des systèmes d'information en entreprise et la protection des données.





La sécurité des données désigne les mesures de protection employées pour protéger les données contre tout accès non autorisé et pour préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données.





Il faut noter que toutes les entreprises sont dotées d'un système d'information et quel que soit le secteur d’activité, les données sont l’actif le plus précieux de l'entreprise. Ainsi il faut revenir aux fondamentaux de la sécurité des données, et savoir en prendre soin.





Selon Ibrahima Tobe, “il est important de structurer et bien aménager les données qui sont au vu et au su de tous par exemple celles via les réseaux sociaux “. Il a notamment insisté sur ce qu'il faut publier, les données à privatiser et comment les gérer. Il préconise que les jeunes soient beaucoup plus sensibilisés par rapport aux données qu'ils traitent.