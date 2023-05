Diourbel : Pape Ibrahima Faye, Directeur du FERA, supervise les travaux de construction, d'entretien et de réhabilitation de la voirie

Le DG du Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA), Papa Ibrahima Faye, a effectué ce jeudi 28 avril 2023 une visite des travaux de construction, d'entretien et de réhabilitation de la voirie de la commune de Diourbel pour un linéaire de plus de 28 km et des travaux d'entretien et d'amélioration de la route située dans la commune de Ndindy pour un linéaire de 14 km.





Les travaux d'entretien périodique de routes bitumées sur financement du FERA dans la région de Diourbel concernent un linéaire de 81 km pour un montant estimé à plus de 5 milliards FCFA.