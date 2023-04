Dispositif conjoint d’appui à la coopération : Lancement de l'appel à projets 2023

Une réunion du Comité de pilotage du Dispositif conjoint d’appui à la coopération s’est tenue ce mardi 18 avril 2023. La rencontre est co-présidée par Mamadou Talla, le ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires et Jean-Paul Guilhaume, Ambassadeur Délégué pour l'Action extérieure des Collectivités territoriales françaises, venu de France.









Cette rencontre a pour objectif de sélectionner les projets déposés suite à l’appel à candidature 2023. Rappelons que ces collectivités sénégalaises, avec leurs partenaires français, ont proposé 13 projets portant sur des thématiques qui répondent aux enjeux des territoires dans 5 dominantes. Il s’agit de l’environnement avec 5 projets, l’eau et l’assainissement, 3 projets, le renforcement institutionnel,3 projets, l’entreprenariat, 2 projets.





Le montant des cofinancements demandés s’élève à 694 051 407 FCFA (plus d'un million d'euros).





La contribution de chaque ministère est fixée de manière paritaire. Le dispositif conjoint concerne toutes les collectivités territoriales sénégalaises. Il pose clairement les enjeux du développement territorial, de l'attractivité et de la bonne gouvernance. Il permet d'établir des partenariats dynamiques au profit des populations des deux pays.





Il faut mentionner qu’en 2013, le Ministre sénégalais chargé des Collectivités Territoriales (MCTADT) a signé avec le Ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE) un accord triennal pour la mise en place d'un « Dispositif conjoint de soutien à la coopération décentralisée franco- sénégalaise ». Ce Dispositif conjoint (DC) a pris, en 2015, la forme d'un appel à projets visant à financer des projets d'appui au développement local. Il s'agit dans ce contexte d'encourager les partenariats de la coopération décentralisée franco-sénégalaise, d’appuyer la décentralisation et le développement local, favoriser le partage d'expertise, renforcer les compétences des collectivités territoriales.





En effet, le Dispositif conjoint d'appui à la coopération décentralisée contribue au développement des territoires. Au total, 88 projets au profit de 31 communes et 11 départements du Sénégal ont été soutenus durant les 8 années de mise en œuvre pour un cofinancement total de plus de 2 milliards de francs CFA (2 221 186 506 FCFA) pour les deux ministères, sénégalais et français.





La coopération décentralisée franco-sénégalaise est particulièrement dynamique avec 182 partenariats en 2022, impliquant 118 collectivités sénégalaises et 129 collectivités françaises et couvrent des secteurs divers de coopération divers.





Prenant la parole, le Ministre Mamadou Talla a invité les Collectivités territoriales sénégalaises dont les projets sont sélectionnés à relever le défi d'une parfaite exécution. Il a souhaité que le projet soit mis en œuvre avec les partenaires au bénéfice des populations. « Elles seront ainsi des exemples en matière de gouvernance et de redevabilité », a plaidé le Ministre. A noter que le dispositif conjoint accompagne également les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leurs projets. Il veille à renforcer leur capacité d'ingénierie et de gestion de projets sur des thématiques d'actualité.