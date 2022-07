Eau potable : 13 villages de la commune de Notto Diobass raccordés à KMS3

Fin d’un calvaire qui a duré plus de 10 ans. Confrontés à des difficultés d’approvisionnement en eau potable, les habitants de la commune de Notto Diobass plus précisément ceux des villages de Thiéo, Kissane, Sangue, Péléo, Dioungane, Sessène, Ngagathie et Mbomboye peuvent désormais se désaltérer aux différentes pompes inaugurées ce vendredi 8 juillet. Ce projet a permis le raccordement des 13 bourgades au réseau Keur Momar Sarr 3 et couvre l’axe Tassette.









La cérémonie de réception de ces infrastructures hydrauliques s'est tenue en présence de Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’Assainissement et de son homologue Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens, qui arborait sa casquette de maire de Notto Diobass pour l’occasion. Les acteurs, ayant participé à l’élaboration de ce projet, étaient aussi de la partie avec en première ligne Charles Fall, Directeur général de la SONES, société chargée de la réalisation de cet ouvrage.





Au cours de cette journée, la délégation est passée dans les villages de Thiéo, Sanghé et Mbombaye pour inaugurer ces pompes en compagnie des élus locaux et des populations qui ont répondu présent massivement. Ces derniers ont, à chaque passage de la délégation, exprimé leur joie et surtout leur soulagement suite à la mise sur pied de ce projet en esquissant des pas de danses. Le maire de la commune, Alioune Sarr, a exprimé sa satisfaction en remerciant le ministre de l’Eau pour cette réalisation tout en tirant son chapeau au professionnalisme de la SONES.





« Le gouvernement à demandé à la SONES de réaliser cet investissement qui vaut aujourd’hui à plusieurs villages de bénéficier d’une eau de qualité et d’une eau en quantité, a déclaré Serigne Mbaye Thiam. C’est près de 35 000 personnes qui sont touchées par ce nouveau système d’alimentation en eau où la SONES a réalisé un investissement de 250 millions de FCFA pour permettre à 14 villages de bénéficier d’une eau de qualité ».





Ce projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 248 millions de FCFA. Les autorités ont invité les bénéficiaires de ces ouvrages à une utilisation responsable du liquide précieux mais aussi au règlement constant des factures. Cette recommandation permettrait, selon eux, à cet acquis de prospérer pour leur plus grand bien.