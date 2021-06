Économie sociale et solidaire : Les attentes des groupements de femmes de Nganda et de Nguéniène

La promotion de l’Économie sociale et solidaire poursuit son chemin après l'adoption de la loi sur l’Économie sociale et solidaire (ESS).Zahra Iyane Thiam, porteur du projet du président de la République Macky Sall « pour un développement inclusif du Sénégal » est attendue par les groupements et associations de femmes du Sénégal.En prélude à sa visite dans les communes du département de Mbour, les équipes techniques du ministère de la Microfinance ont déjà listé les doléances des groupements de femmes de Nganda et de Nguéniène.Accès au financement, accompagnement, formation et formalisation sont les questions du moment chez ces femmes actrices de développement à qui la ministre de la Microfinance Zahra Iyane Thiam s’adressera ce jeudi à Ngueniène.