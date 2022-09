Economie Sociale et Solidaire: Zahra Iyane Thiam décrit un écosystème favorable à l’éclosion

Zahra Iyane Thiam a lancé le Forum mondial de l’économie sociale et solidaire dans l’enceinte de la mairie de Dakar

Après l’installation du comité de pilotage du Forum mondiale de l’économie sociale et solidaire, la ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire a lancé officiellement Forum mondial de l’économie sociale et solidaire dans l’enceinte de la mairie de Dakar en compagnie du maire et des parties prenantes. Cet événement mondial est organisé pour la première fois en Afrique et constitue un défi majeur pour le Sénégal. Le forum va se tenir du 1er au 6 Mai 2022. En effet, notre pays accorde à la promotion et au développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) une place prioritaire selon Zahra Iyane Thiam . D’ailleurs au niveau national, un écosystème favorable à l’éclosion de l’ESS est mis en place.









Au plan international, le Sénégal a affirmé un leadership fort et engagé à travers l’adoption d’une loi d’orientation relative à l’économie sociale et solidaire. Le est entré dans le cercle restreint des Nations qui disposent d’un dispositif juridique encadrant ce secteur stratégique. Ce dispositif juridique, très innovant, est aujourd’hui en cours de vulgarisation et d’opérationnalisation, à travers le déploiement de la Plateforme numérique dénommée SEN LABEL ESS « CII LA BOKK ». Cette plateforme, note la ministre, “se veut un dispositif de dématérialisation des procédures d’obtention de l’agrément ESS, qui confère aux acteurs le statut d’acteur ESS. Cet instrument aura également pour rôle de faciliter l’identification, la structuration, l’encadrement et le financement des acteurs de l’ESS que sont les coopératives ou mutuelles, les associations entreprenantes et responsables, les entreprises sociales et les acteurs du secteur informel”.