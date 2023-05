Edutech : Nomad Education de Caroline Maitrot à l'assaut des apprenants sénégalais et africains

Berceau d'idées, d'innovations et de solutions durables pour l'éducation, la formation et le développement des compétences en Afrique depuis 2005, le programme E-Learning Africa a ouvert sa 16e édition ce mardi 24 mai au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD).





Comprenant que les défis nouveaux dans un monde en perpétuel changement interpellent l'école de revoir ses méthodes d'apprentissage, Caroline Maitrot, fondatrice et PDG de Nomad Education sort de sa réserve.





Elle s'explique sur sa participation dans ce plus grand salon de l'éducation en ligne et les contenus de formation que Nomad Education propose à tous les élèves de l'Hexagone et de l'Afrique francophone.