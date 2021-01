El Hadj Moustapha Guèye, Pdt des Imams et Oulémas du Sénégal : «Je pardonne à tous ceux qui... L'un des problèmes du Sénégal est le manque d'éducation»

C'est à cœur ouvert que l'ancien délégué général au pèlerinage s'est entretenu avec Dakaractu sur les questions d'actualité, notamment le comportement des jeunes face à l'évolution de la pandémie de Covid-19. El Hadj Moustapha Guèye très connu des sénégalais pour son ouverture d'esprit sur certaines questions religieuses, sa connaissance des pratiques de l'Islam, nous a confié son sentiment sur ce qui est relayé dans certains sites internet qui, selon l'Imam, "ne versent que dans la recherche de buzz et l'irresponsabilité".Il aura également à donner son point de vue sur les infos qui sont données sur sa personne. Une seule phrase suffit pour lui, de répondre à ceux qui, ne le connaissant pas, s'aventurent dans des préjugés : "je leur pardonne, car ils ne connaissent pas El Hadj Moustapha Guèye."Il regretta ce manque d'éducation qui est aujourd'hui manifeste dans la société sénégalaise. Dans cet entretien, El Hadj Moustapha Guèye considère qu'aujourd'hui, tous les efforts doivent avoir un seul et unique but : combattre le virus qui pose un réel problème à notre société...