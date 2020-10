El Hadj Pape Dieng : « Le CNG ne doit pas être confié à n'importe qui, ça requiert une expertise »

Qui succédera à Alioune Sarr à la tête du comité national de gestion de la lutte (Cng) ? Une question qui reste entière pour l'heure malgré les nombreuses rumeurs et autres tractions notées ça et là. Si tenté qu'Alioune Sarr soit remercié bien-sûr, son successeur devra avoir le background et l'expertise pour tenir la barque. C'est en tout cas, le souhait pour ne pas dire l'intime conviction de El Hadj Papa Diène : « Le CNG ne doit pas être confié à n'importe qui, ça requiert une expertise. » Après avoir salué le travail abattu par Alioune Sarr depuis près de trois décennies, il rappelera que le dernier mot revient au ministre des sports, Matar Bâ qui nomme au poste...