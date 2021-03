Émeutes : 2 morts et plusieurs blessés à Diaobé, tous les services publics incendiés

La commune de Diaobé située dans la région de Kolda a tragiquement exprimé sa colère contre l'arrestation d'Ousmane Sonko. Les manifestations qui ont démarré ce matin aux environs de 11 heures et qui se sont poursuivies jusqu'à 15 heures ont fait deux morts et plusieurs blessés évacués à Vélingara.Les manifestants ont tout pillé. Ils ont incendié la gendarmerie, la douane, la mairie, la poste, et ont même voulu s'attaquer aux maisons.Une situation inquiétante jamais vécue au village louma de Diaobé selon notre source qui informe que n'eût été la réquisition des militaires, la ville allait être réduite en cendre.