Emploi : L’Onfp, un moteur pour la formation et l’employabilité des jeunes

l'expertise de l'Onfp

Rattaché directement au ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, l’Office national de formation professionnelle (Onfp) est l’établissement public le plus adapté, le plus sûr et le mieux de tous pour la formation et l’employabilité des jeunes.





«L’Onfp a l’expertise, en termes d’ingénierie de formation». Ces mots sont du ministre Dame Diop qui justifie son choix et la confiance qu’il ne cesse de renouveler à l’Office national de formation professionnelle.





Selon lui, cela jouera beaucoup sur la célérité du travail. A travers ses propres fonds et les fonds qui lui sont confiés, l’Onfp a la maitrise d’ouvrage délégué dans le projet de construction de six centres de formation professionnelle. Il se chargera alors de la réhabilitation, de la construction et de l’équipement de ces centres dans les secteurs porteurs de l’aviculture, de l’horticulture et du tourisme.