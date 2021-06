Enseignement supérieur : Les travaux de l’ISEP de Matam lancés par le Chef de l’Etat

L’Institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) de Matam va bientôt disposer de ses propres locaux. La pose de la première pierre, qui marque le lancement officiel des travaux, a été effectuée, dans l’après-midi de ce mercredi 16 juin, par le président de la République, Macky Sall, qui est en tournée économique dans le Nord du pays depuis samedi dernier. La cérémonie a noté la présence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Anne, de la directrice de ladite Isep, des étudiants, entre autres.Conçu sur une superficie de 25 hectares dont 12 vont abriter les chantiers dans un premier temps, l’Isep de Matam comprendra un bâtiment administratif, un bloc pédagogique (des amphithéâtres, des salles de cours, des ateliers, etc.), une salle multimédia, des laboratoires, des bassins piscicoles, une cuisine, un restaurant, une infirmerie, une salle de sport, un parking d’engins agricoles, entre autres. Financé pour un coût total de 5 milliards de francs Cfa par le l’Etat du Sénégal, la durée des travaux est prévue sur 6 mois.En effet, selon le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, les Institutions supérieurs d’enseignement professionnel entrent dans le cadre de l’élargissement de la carte universitaire au Sénégal. L’Isep permet aux nouveaux bacheliers d’avoir une formation professionnelle de deux ans dans des filières et d’obtenir un diplôme. Ce, grâce à la pratique de l’apprentissage école-entreprise.Cheikh Oumar Anne renseigne qu’il est prévu un Isep dans chaque région du pays. Et pour le moment, celui de Thiès est déjà fonctionnel avec près de 2500 étudiants. L’Isep de Diamniadio est aussi prêt et forme aujourd’hui près de 1200 à 1500 apprenants. Ceux de Saint-Louis et Ziguinchor, quant à eux, ont démarré leurs cours dans des locaux provisoires avant d’avoir leurs propres locaux.Pour rappel, l’Isep de Matam, depuis sa création, dispense des cours dans des locaux provisoires appartenant à un privé.