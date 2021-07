Entrepreneuriat agricole et emploi des jeunes : Keur Momar Sarr étrenne son Dac

(Keur Momar Sarr, envoyés spéciaux) - C’est officiel ! Le Domaine agricole communautaire (Dac) de Keur Momar Sarr (Louga) est prêt à accueillir ses pensionnaires. Le Chef de l’Etat, Macky Sall, a procédé, ce samedi 10 juillet 2021, à son inauguration, en présence du ministre de la Jeunesse, Mme Néné Fatoumata Tall, du Coordonnateur national du Prodac, Pape Malick Ndour, entre autres.





Un projet, quatre composantes





Il s’agit, d’un grand projet à plusieurs composantes. La première consiste à l’aménagement et la réalisation d’infrastructures de production. Ici, les activités comprennent la réalisation d’infrastructures structurantes, à savoir : construction d’une station de pompage d’une capacité de 900 mètres cube/heure ; installation d’un réseau d’irrigation de canalisations primaires et secondaires ; terrassement et aménagement de piste de production ; installation d’Unités autonomes d’exploitation (Uae) composées de serres, 2 pivots de 50 hectares, des périmètres aménagés en plein champs et des unités de démonstration des systèmes de production animales, végétales, etc ; réalisation de bâtiments d’exploitation composés de salles de classes, d’un centre de conditionnement, de chambres froides de 200 tonnes de capacité de stockage, d’un hangar de tracteurs, d’un centre commercial, d’une infirmerie, entre autres ; maîtrise d’œuvre (étude et contrôle).





La composante 2 (appui à la mise en valeur et développement des capacités) prévoit d’apporter aux Groupements d’entrepreneurs agricoles (Gea) l’appui nécessaire pour leur accès à des mécanismes de financements adaptés, afin de prendre en charge tous les besoins liés à l’exploitation des Uae. Il s’agit concrètement d’aider à mettre en place de conditions de prêts qui leur sont accessibles et un système de financement permettant d’éviter les contraintes (garanties, taux d’intérêt élevé, etc.) des circuits classiques de financement. Le renforcement des capacités par la formation théorique et pratique se fera in situ. En effet, il est prévu dans cette composante, de « renforcer les dispositifs de vulgarisation, d’appui conseil, d’organisation des producteurs, de transformation et de mise en marchés des produits ».





La troisième composante (coordination et gestion), quant à elle, prévoit la gestion quotidienne du Dac qui sera assurée par une équipe placée sous l’autorité d’un chef de Dac, représentant attitré du coordonnateur national du Prodac. Aussi, le fonctionnement du Dac sera en parfaite adéquation avec le cadre général de mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement économique et social (SNDES).





La composante 4 (promotion des initiatives privées dans le Dac). Ici, en partenariat avec la Société pour la promotion de l’élevage en Afrique (Sopela), le Prodac compte «mettre en place des fermes d’impulsion au niveau du Dac de Keur Momar Sarr.





« Faire émerger un grand pôle de compétitivité économique »





Le Dac de KMS a pour objectif de « faire émerger dans le territoire, un grand pôle de compétitivité économique, en aménageant une vaste étendue de terres dotées d’infrastructures de qualité pour permettre aux femmes et aux jeunes de s’adonner à des activités génératrices de revenus (production végétale, animale, transformation, services agricoles et non agricoles, mise en marché).





Le projet vise aussi à « contribuer à la réduction de la précarité sociale dans la région de Louga par la promotion de l’entrepreneuriat agricole et la création massive d’emplois en milieu rural ».





Un investissement de plus de 6 milliards





Le Dac de Keur Momar Sarr est financé entièrement par l’Etat du Sénégal à travers le Budget consolidé d’investissement (Bci), pour un coût global estimé à 6 milliards 271 millions 300 mille francs Cfa.